Саммит Украина – ЕС состоится в Киеве через несколько дней: Шмигаль назвал дату и ожидания украинской власти

Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Правительство Украины ожидает от заседания положительную оценку евроинтеграционных усилий государства на промежуточном уровне.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. На повестке дня саммита Украина-ЕС будут вопросы секторального внедрения нашей экономики в пространство Евросоюза.

"Уже на этой неделе состоятся два важных события в сфере европейской интеграции Украины: 2 февраля – консультации между правительством Украины и Европейской комиссией, 3 февраля саммит Украина – ЕС в Киеве", – заявил премьер-министр.

Как сообщил Шмыгаль, проведение саммита в столице Украины – это хороший сигнал для нас и мощный – для вражеских захватчиков. Это событие значит, что партнеры доверяют нашему государству и верят в победу Украины.

"Украинские власти ожидают от саммита промежуточной положительной оценки евроинтеграционных усилий", – добавил он.

Одной из повесток заседания станет обсуждение внедрения украинской экономики в пространство ЕС. В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов является интеграция украинских товаров на рынки Европы без пошлин и присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль рассчитывает на завершение переговоров с ЕС о полноценном членстве Украины менее, чем за два года. За это время Украине предстоит проделать серьезную работу, предупредил премьер.

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