Зеленский призвал Кипр использовать уникальный инструмент влияния на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 апреля, обратился к политикам и народу Кипра. Он рассказал им, какие зверства совершает Россия в Украине с начала полномасштабного вторжения, и показал ужасные кадры уничтоженных городов и замученных и расстрелянных россиянами мирных украинцев.

Зеленский подчеркнул, что агрессора нужно принудить к миру, а у Кипра есть мощные инструменты влияния на российское общество, которые можно для этого использовать. Выступление главы государства перед парламентом страны было опубликовано в его официальном канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский лидер подчеркнул, что наша страна сейчас стоит на страже всей Европы, потому что если Украина не устоит, есть еще много стран, куда могут пойти российские войска. При этом украинские власти думают и о том, как сохранить единство наших территорий, и о том, как спасти как можно больше людей, потому что оккупанты не жалеют никого – жертвами этой агрессии стали уже тысячи украинцев.

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"Не дай Бог еще какому-нибудь народу это пережить...Пережить, как в Буче российские солдаты убивали людей прямо на дорогах – ради развлечения. Как в Ирпене насиловали несовершеннолетних девушек и душили их потом, как опытные убийцы. Как в Мариуполе выстрелами гнали по улице маленькую девочку. Потому что для них допустимо – охотиться на людей, это для них весело. Как в Харькове убивали обычных мирных жителей города десятками в минуту, обстреливая из реактивной артиллерии жилые многоэтажки", – сказал гарант.

Он вспомнил о трагической истории маленького Саши, которого искали всей страной несколько недель. Однако недавно ребенка нашли мертвым. Мальчик вместе с родными пытался спастись от оккупантов на лодке по Днепру, однако та перевернулась после обстрела. Его бабушка тоже погибла, однако Саша был в спасательном жилете, поэтому надежда до последнего была жива. Пока не нашли его тело.

"Он стал одним из 167 детей, погибших за время полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. И это только те, о ком мы знаем точно. В оккупированных районах, в городах, вокруг которых ведутся боевые действия, может быть еще больше убитых детей. Детей, чью жизнь унесла эта война, война России против Украины", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский сказал, что цель этой войны, развязанной РФ, четкая и понятная – они хотели уничтожить нашу государственность и разделить Украину на куски. Столько, сколько смогут, они планировали забрать себе, а остальное – максимально ослабить и уничтожить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое удовлетворило бы амбиции ее руководства.

"Они же просто не воспринимают всерьез большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят покорить, или как на тех, кого хотят запугать. Украину они рассматривают среди тех, кто во второй группе. Именно поэтому Россия пришла к нам с войной", – пояснил президент.

Он также посоветовал всем остальным государствам задуматься, к какой группе в России причислили их.

Что должен сделать Кипр и вся Европа

Зеленский поблагодарил Кипр за финансовую и гуманитарную помощь, а также за их совместное с ЕС принципиальное решение не допускать российские военные корабли в их порты.

Но при этом Россия до сих пор не хочет искать мира, в ответ на все предложения Украины по переговорам слышна только словесная игра.

"Украинские дети все еще гибнут от оружия России. Все наши граждане до сих пор живут, как в аду, потому, что устроили российские оккупанты на украинской земле. Россия все еще готовит планы нового наступления против наших войск, против наших городов", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что в таких условиях Кипр на национальном уровне и вместе с Евросоюзом должен делать еще больше для прекращения этой кровавой войны. Так, Кипр может обеспечить необходимое давление на российское руководство, лишив граждан РФ привилегий.

"Республика Кипр имеет чрезвычайно мощные инструменты влияния на российское общество. Уникальную силу, которую можно поставить на службу миру. Нужно полностью закрыть все порты демократического мира для российских судов. Это должно быть общее решение – на уровне Евросоюза. Но на уровне вашего государства возможно также как минимум заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах", – сказал президент Украины.

Кроме того, Кипр может лишить "золотых паспортов" и двойного гражданства всех россиян. Исключение, возможно, можно будет сделать только для тех, кто осудит военные преступления РФ в Украине.

"Нужно останавливать любые попытки попавших под санкции российских граждан обходить эти ограничения. Нужно сделать всю надлежащую работу, чтобы подготовить Евросоюз к неизбежному эмбарго на поставку энергоносителей из России. Не знаю, сколько еще военных преступлений российским военным предстоит открыться, как это было в нашем городе Буче, прежде чем все государства Евросоюза решатся на эмбарго", – подчеркнул Зеленский.

Он резюмировал, что демократический мир наконец-то должен перестать быть спонсором военных преступлений России. Он также должен научиться гарантировать реальную безопасность для каждого государства, которое может стать жертвой такой агрессии, которую сейчас испытывает Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский выступил перед парламентом и президентом Греции. Глава государства рассказал и показал грекам, что сделала Россия с Мариуполем, где проживает множество их соотечественников, а также отметил, что следующей целью оккупантов может стать Одесса.