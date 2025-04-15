Зеленский – Уиткоффу: о территориях Украины может говорить только народ Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет якобы включать вопрос "пяти территорий". Глава украинского государства подчеркнул, что о судьбе территорий Украины может говорить только ее народ.

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Такое заявление Зеленский сделал во время брифинга в Одессе во вторник, 15 апреля. "О территориях: Украина – суверенное государство и все территории принадлежат унитарному государству Украина. О территории нашего государства может говорить только народ Украины", – сказал он.

Зеленский напомнил, что любые территориальные уступки недопустимы для Киева.

Президент также указал, что иностранные представители, которые говорят об этом, не имеют необходимых полномочий:

"Для нас это красные линии – признавать любые временно оккупированные территории как территории не украинские, а российские. Поэтому, опять-таки, соответствующие представители обсуждают вопросы вне своей компетенции".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 апреля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что возможное мирное соглашение Киева с Москвой будет якобы включать вопрос "пяти территорий". Документ также может включать гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

Напомним также, по данным источников The Wall Street Journal, в команде Трампа назрел раскол из-за вопросов отношений с РФ. Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог призывают к более осмотрительной и жесткой позиции в отношении РФ, тогда как Уиткофф, уже дважды летавший к Путину в Москву, говорит, что "Россия готова к миру". Как пишет WSJ, Трамп склонен разделять именно его мнение.

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