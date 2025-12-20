Зеленский сообщил, что первый этап переговоров в Майами уже состоялся: что известно

Первый этап переговоров между украинской и американской делегациями уже состоялся в Соединенных Штатах. Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет доклад об их результате. По его словам, именно после этого станет понятно, каким будет продолжение переговорного процесса.

Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам. Заявление прозвучало во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Зеленский рассказал, что украинская делегация уже провела первый блок переговоров в Майами, и между сторонами была предварительная договоренность об оперативной связи.

"Наша команда со мной свяжется, у нас была такая договоренность, расскажет мне результат первого блока диалога, и мы потом поймем, что делать с продолжением", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что параллельно в Соединенных Штатах находятся представители России и европейских стран. По его словам, он готов подробнее прокомментировать ход и содержание переговоров после того, как получит полный доклад от министра обороны. "Все детали у меня будут сегодня позже", — добавил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США не планируют навязывать мирный план, а пытаются помочь найти компромисс. Не может быть мирного соглашения, если Украина на него не согласится, и, конечно, если Россия не согласится.

Сейчас США – единственная страна, способная вести диалог с обеими сторонами и способствовать урегулированию войны.

Дональд Трамп проводил больше встреч с лидерами других государств по войне в Украине, чем по любым другим вопросам, в том числе и торговли.

Он также пояснил, что войны обычно заканчиваются капитуляцией одной стороны или дипломатическим урегулированием. Рубио добавил, что США не планируют навязывать соглашение, а пытаются выяснить, на что готовы пойти Россия и Украина.

Дипломатическое урегулирование требует двух вещей: чтобы каждая сторона что-то получила из него и чтобы каждая сторона от чего-то отказалась.

