В Беларуси на нефтебазе возле границы с Украиной установили российскую систему ПВО. Спутниковые фото

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который расположен в 30 км от Украины на юге Беларуси, в начале августа 2025 года появилась система ПВО, которая по характеристикам напоминает российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

По данным медиа, подготовка позиции для системы ПВО на территории завода началась еще в январе 2025 года. Примерно за 7 месяцев там установили зенитно-ракетную установку. В тот же период мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщал о сооружении вокруг Мозырского НПЗ огневых точек, окопов и блокпостов.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, наиболее вероятно, что на спутниковых снимках зафиксирован именно комплекс "Тор". Однако, по внешним признакам речь идет, вероятно, о модификации "Тор-М2", созданной на шасси Минского завода колесных тягачей.

"Мы видим, что у объекта на снимке тень похожа на танк (башня и шасси), а его длина-ширина четко соответствует размерам такой системы, как "Тор". Скорее всего, это современный "Тор-М2", который построен, в частности, на шасси от белорусского "Минского завода колесных тягачей"", – пояснил эксперт.

О получении Беларусью от России по меньшей мере 15 таких систем сообщали оппозиционные Telegram-каналы. Эксперт пояснил, что такое вооружение предназначено для поражения низковысотных и малоразмерных целей, в частности ударных беспилотников.

По оценке Храпчинского, самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко последовательно пытается избегать прямого вовлечения Беларуси в боевые действия, а усиление ПВО является одним из способов придерживаться такой линии.

"Похоже, что Лукашенко пытается минимизировать риск "инцидентов", в том числе возможных диверсий, даже с российской стороны, и это точно не о борьбе с собственными партизанами", – пояснил он.

Напомним, Россия, вероятно, размещает новые баллистические ракеты "Орешник", способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе на востоке Беларуси. Речь идет об аэродроме "Кричев", расположенном в 14 километрах к востоку от одноименного города Могилевской области.

