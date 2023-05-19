Зеленский: Россия слаба, мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия

Украина не хотела войны и не шла захватывать чужие территории, это наше государство стало жертвой агрессии значительно большего и до зубов вооруженного врага, Российской Федерации. Однако украинцы приняли бой, борются за собственную свободу – и одерживают победы даже тогда, когда у врага больше оружия.

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Об этом в своем выступлении на саммите Лиги арабских государств заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия оказалась слабой, а ее агрессия – следствие осознания того, что время империй прошло.

"У нас нет таких ракет, как у нашего врага. У нас меньшая воздушная сила. У нас нет многочисленных убийственных дронов, которые Иран поставляет России. У нас нет такого количества артиллерии. Но мы стоим крепко, потому что на нашей стороне правда. Более того, мы выгоняем оккупантов с нашей земли. И любой, кто защищает родную землю от оккупантов, защищает детей своей нации от рабства, каждый такой воин стоит на пути справедливости. И я горд представлять таких воинов и весь украинский народ", – начал свое выступление глава государства.

Он подчеркнул: Украина никогда не хотела войны, но это не уберегло наше государство от российского вторжения.

"Мы не выбирали войну. Не шли на чужие земли. Не участвовали в аннексиях и грабеже ресурсов других народов. Но мы никогда не поддадимся колонизаторам. Вот почему мы сражаемся. И я уверен, что ваши нации поймут наш призыв: помогите защитить наших людей, включая украинское мусульманское сообщество", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в составе украинской делегации на саммит Лиги арабских государств прибыл также представитель крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, чей народ одним из первых вновь ощутил на себе последствия прихода зла с востока на украинскую землю, когда Россия в 2014 году оккупировала Крым.

Президент подчеркнул, что воображаемая "сила" России в реальности оказалась слабостью.

"Россия слабая. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных, независимых наций не истечет никогда. И Украина это доказывает, равно как и доказывает ваша Лига", – заявил Зеленский.

Президент Украины также пригласил участников Лиги к прямому сотрудничеству с любыми посредниками Украины. Он напомнил о положительном опыте освобождения украинских военнопленных при посредничестве Саудовской Аравии – и призвал приобщаться к этому благородному делу других участников Лиги, даже если они не стоят полностью на стороне Украины и называют агрессивное вторжение РФ "конфликтом".

"И пусть наша с вами сила будет скоординирована ради покоя и блага людей всех наций", – заявил Зеленский.

Напомним, 19 мая президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы выступить перед участниками 32-го саммита Лиги арабских государств, объединяющей 22 страны. Также в программе официального визита главы государства – встреча с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом и ряд двусторонних переговоров.

Сообщалось, что в саммите Лиги арабских государств впервые за последние 12 лет принял участие президент Сирии Башар Асад.