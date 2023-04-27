Зеленский: резолюция ПАСЕ важна для привлечения РФ к ответственности за геноцид

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность принятия ПАСЕ в Страсбурге резолюции, определяющей, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. Это решение существенно поможет глобальной работе по привлечению РФ и ее должностных лиц, в том числе и диктатору Владимиру Путину, к ответственности за геноцидную политику против Украины.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что депортация Россией украинских детей имеет целью стереть идентичность нашего народа и уничтожить самую сущность украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими должностными лицами, – именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически", – подчеркнул Зеленский.

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