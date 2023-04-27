Зеленский призвал Британию взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины

Президент Владимир Зеленский призвал Великобританию взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины. Он подчеркнул, что для противостояния агрессии РФ необходимы современные военные самолеты.

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Об этом глава государства заявил в четверг, 27 апреля, во время встречи с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу. В официальном Telegram-канале Зеленского было опубликовано видео встречи (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, президент поблагодарил Лондон за лидерскую позицию относительно оборонной поддержки Украины.

"Важно, чтобы Украина получила военные самолеты западного образца, а также разные виды вооружений, необходимые для противостояния российскому агрессору. Призываю Великобританию взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В феврале в Британии выразили готовность отправить свои истребители союзникам в Европе, которые взамен могут передать Киеву старые самолеты МиГ-29 или Су-24.

– В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, что в Украине есть десятки аэродромов, где можно разместить современные истребители. На них уже садилась американская авиация, в том числе F-15 и F-16.

– Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие истребители Tornado и Eurofighter якобы "не подходят" для размещения в Украине.

– Немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер призвал Берлин передать Украине боевую авиацию, прежде всего истребители F-16 и боеприпасы для ПВО. Он считает, что его страна прямо ответственна за плохое оснащение украинской армии.