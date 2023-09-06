Зеленский решит дальнейшую судьбу закона об е-декларировании позже: поручил Стефанишиной провести консультации

Глава государства Владимир Зеленский дал указание вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции, Ольге Стефанишиной, организовать консультации по вопросам закона о электронном декларировании. Президент заявил, что после консультаций он сможет принять решение.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал на совместной с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен встрече с представителями СМИ в Киеве, передает Укринформ. По его словам, он может или подписать, или ветировать закон.

"Я попросил вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину провести консультации по именно этому закону, который был проголосован. Я проведу консультации, получу ответ и приму решение", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что здесь только два варианта: подписать или ветировать закон, другого не существует.

Напомним, что в украинском парламенте есть некоторые народные избранники, которые доказывают, что человеческому лицемерию нет предела. Во время голосования об открытии е-деклараций нардеп Николай Тищенко, проголосовав против, похвастался "открытостью" перед обществом.

Кроме того, боец батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием незамедлительного открытия деклараций должностных лиц и депутатов. Накануне в Верховной Раде Украины возобновили электронное декларирование, однако "засекретили" декларации от общества еще на год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что означает возобновление электронного декларирования. Детальнее об этом читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!