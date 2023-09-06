Лицемерию нет предела: Николай Тищенко, проголосовав против открытия е-деклараций, похвастался 'открытостью' перед обществом. Видео

В украинском парламенте есть некоторые народные избранники, которые доказывают, что человеческому лицемерию нет предела. Во время голосования об открытии е-деклараций нардеп Николай Тищенко, проголосовав против, похвастался "открытостью" перед обществом.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. На кадрах Тищенко откровенно радуется, голосуя "Против" правки №371 о немедленном открытии деклараций (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Проголосовали за декларации. У нас нечего скрывать от общества. Парламент работает, с чем я вас всех и поздравляю. Слава Украине! Мы победим", – выдал Тищенко.

К слову, соратником Тищенко в этом голосовании стал нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Микиша.

Как следствие, главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. "За" проголосовали 329 народных избранников.

Однако одну из основных правок к нему – о немедленном открытии деклараций, нардепы не приняли. Таким образом они еще раз доказали, что имеют, что скрывать от народа, ведь не хотят показывать свои декларации во время войны.

Напомним: ранее Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" после очередной необоснованной "командировки" в тропический Таиланд, пока вся Украина находится в состоянии войны. После скандала с Таиландом Тищенко обвинил журналистов во лжи. Кроме того, он заявил, что представители СМИ, написавшие о его поездке, работают на Россию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что означает возобновление электронного декларирования. Детальнее об этом читайте в нашем материале.

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