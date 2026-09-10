Режим жесткой экономии в Украине будет иметь последствия: Марченко не исключил проблем с зарплатами

В Украине из-за перехода к режиму жесткой бюджетной экономии не исключены проблемы с выплатой зарплат в государственном секторе. Впрочем, сейчас речь идет лишь о потенциальных рисках, которых правительство будет максимально избегать. Кроме того, необходимо, чтобы депутаты приняли законы, которыхе требуют партнеры Украины для предоставления финансирования.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов. Трансляция этого мероприятия проходила на YouTube-канале комитета.

"Социальных расходов (режим экономии – Ред.) это не касается... Я надеюсь, что до задержек зарплат не дойдет, потому что это будет финансовая катастрофа", – сказал Марченко, рассказывая о мерах бюджетной экономии, к которым вынуждено прибегать правительство. На вопрос, существует ли в целом такая вероятность, он ответил: "Конечно".

По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от темпов поступления средств на единый казначейский счет. Министр финансов предположил, что с этим могут возникнуть задержки.

Также он допустил эмиссию гривны. "Мы не исключаем монетарного финансирования бюджета. Это, соответственно, девальвация гривны, инфляция и другие негативные последствия", – отметил министр финансов.

В целом Марченко призвал народных депутатов поддержать законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины в рамках программ финансирования от международных партнеров. Среди таких законодательных актов, в частности, законопроект о налогах на посылки дешевле 150 евро.

Что предшествовало

Еще 1 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде объявил, что Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые сейчас не направляются на нужды обороны. Правительство планирует сэкономить около 70 млрд грн, которые намерено полностью направить на финансирование Сил обороны.

По его словам, сейчас дефицит бюджета Сил обороны уже по состоянию на 1 сентября составлял 27 млрд долларов. Корецкий отметил, что такая "дыра" возникла из-за "объективного удорожания войны, технологических решений, потребности в дополнительном финансировании противовоздушной обороны и финансового обеспечения наших воинов".

Решение об экономии принято на фоне значительных финансовых потребностей Украины и дефицита бюджета. Страна должна выполнить ряд условий международных партнеров, от которых зависит получение дальнейшего финансирования.

Сам Корецкий 1 сентября констатировал: "Украина может недополучить значительную часть из 29,5 млрд долларов от международных партнеров, если не будет совместной результативной работы парламента и правительства". По его словам, для получения этих средств необходимо принять 44 решения правительства и 26 законов, которые уже внесены в Верховную Раду, а также 17 законопроектов, которые должны быть внесены как можно скорее.

"Правительство со своей стороны обеспечит выполнение всех 44 решений до 1 ноября. Прошу депутатов, независимо от политических предпочтений, также принять все необходимые законопроекты", – отметил премьер-министр.

По данным мониторинга консорциума RRR4U, Украина рискует недополучить около 4,83 млрд евро макрофинансовой помощи из-за 15 невыполненных индикаторов Плана Украины за 2025 год и первое полугодие 2026-го. Среди них – изменения в сфере государственной службы, прозрачный отбор прокуроров, обеспечение независимости наблюдательных советов государственных предприятий, Стратегия защиты прав человека и постепенная либерализация рынков газа и электроэнергии.

Часть просроченных обязательств Украина выполнила в августе. В частности, были назначены судьи Высшего антикоррупционного суда, которых должны были назначить еще в 2025 году. В целом выполнение "задолжавших" индикаторов может разблокировать около 2,8 млрд евро.

По оценкам экспертов, финансовая потребность Украины на 2027 год пока не закрыта. Ухудшение экономической ситуации, в свою очередь, может увеличить фискальный разрыв и потребность во внешней поддержке, считают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") также представил собственную оценку недополучения Украиной финансирования от ЕС в конце 2026 года. Впрочем, он отметил, что указанные суммы – это оценка возможных финансовых последствий, а не деньги, которые уже были физически изъяты из государственного бюджета.

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