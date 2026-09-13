Корецкий озвучил потенциальный ущерб от российских атак на бизнес: правительство готовит меры поддержки

Россия сосредоточилась на ударах по украинскому бизнесу. В результате обстрелов государственный бюджет Украины может недополучить около 70 миллиардов гривен.

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Такую цифру назвал глава правительства Сергей Корецкий. Во время форума YES-2026, общаясь с главным редактором The Economist Зенни Минтон Беддоуз, премьер-министр уточнил, что ~70 миллиардов – это приблизительная оценка утраченных налоговых поступлений по состоянию на начало сентября.

"Удары продолжаются ежедневно, и эта цифра может увеличиться", – отметил чиновник.

Какие меры поддержки бизнеса может реализовать украинское правительство

Ответственные ведомства совместно с ритейлерами и логистическими компаниями уже готовят децентрализацию логистики по примеру энергетики. Правительство также договаривается с соседними странами о гибкой, быстрой системе пересечения границы.

"Провели полную ревизию помещений Фонда госимущества, государственных предприятий и министерств – предлагаем бизнесу использовать эти складские и производственные площади", – сообщил Корецкий.

Также в бюджет может быть заложена отдельная статья (предварительно, в размере 1 миллиарда долларов) для страхования военных рисков. Киев надеется, что международные партнеры мультиплицируют эту сумму.

"Цель – сформировать резерв, который будет покрывать 40–50 % убытков от атак. Главное – это максимально упрощенная процедура и быстрая реакция", – отметил премьер.

Как писал OBOZ.UA:

– Государство-агрессор РФ сейчас переносит войну с фронта, где оно не может добиться успеха, в экономическую сферу. Президент Владимир Зеленский обратился к партнерам, заявив, что сейчас не время смягчать санкции – российские удары должны получить необходимую моральную и политическую оценку со стороны союзников Украины.

– Сергей Корецкий сообщил, что прохождение зимы 2026-2027 годов – это главный вызов, стоящий сейчас перед правительством. Кабинет министров готовится к любому сценарию.

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