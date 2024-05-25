Китай и Бразилия объединились против Формулы мира Зеленского. Как они продвигают планы Кремля

Пока Украина готовится к июньскому саммиту мира в Швейцарии, где будут обговаривать украинскую Формулу мира, двое союзников России по БРИКС предложили провести альтернативный саммит. Бразилия и Китай считают, что обсуждать мирное урегулирование следует с участием обеих сторон "вооруженного конфликта".

То, о чем предупреждал OBOZ.UA, таки произошло – Китай официально начал борьбу против украинского мирного плана, предложив альтернативный документ, который, по сути, является китайско-российским. Для реализации этого замысла привлечены страны Глобального Юга, ранее согласившиеся с этим видением. Это делается для того, чтобы показать, что украинская Формула мира поддерживается только Украиной и Западом, а весь мир поддерживает другую формулу мира по прекращению войны на той линии, на которой будут находиться войска, как необходимое условие любых мирных переговоров.

23 мая КНР и Бразилия опубликовали заявление, в котором говорится о совместном "взаимопонимании между Китаем и Бразилией относительно политического урегулирования украинского кризиса". Это первый случай, когда Китай подписывает совместное заявление с другой страной о войне в Украине.

Основа этого документа – "мирный" план Китая, альтернативный украинскому. В соответствии с ним КНР фактически предлагает заморозить линию фронта, которая будет существовать на момент принятия решения. Это означает, что Украина останется без части своей территории, оккупированной РФ, с непонятными перспективами и на неопределенный срок. Так, Китай фактически предлагает то, против чего всегда официально выступал, – нарушить международное право, которое зафиксирует проигрыш Украины.

О том, что стоит за резкими действиями Китая против украинского мирного плана, – в материале OBOZ.UA.

Глобальный Юг начинает "таять"

В преддверии июньского саммита мира в Швейцарии, на котором представители мировых государств должны обсудить украинскую Формулу мира, китайцы решили "завладеть разумом" стран Глобального Юга.

С 3 по 9 мая спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел очередной раунд челночной дипломатии по политическому урегулированию "украинского кризиса". Он посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Ли Хуэй также общался с официальными лицами Бразилии, Южной Африки, Индонезии, Казахстана и других стран. Как отметили в МИД КНР, "Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами по поводу украинского кризиса и все стороны в целом согласились с предложениями Китая, призывая к охлаждению ситуации".

Работа спецпредставителя начала давать первые результаты. 23 мая министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом в Пекине. Стороны провели "углубленный обмен мнениями о продвижении политического урегулирования кризиса в Украине и достигли общих договоренностей".

Так, Бразилия и Китай призывают к проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, "для обсуждения всех мирных планов по деэскалации конфликта", – говорится в подписанном в Пекине совместном заявлении.

Обе стороны призывают "все соответствующие стороны конфликта соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно запреты расширения поля боя, обострения боев и никаких провокаций со стороны любой стороны".

Пекин и Бразилия считают, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным разрешением украинского кризиса. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать деэскалации ситуации до реализации всеобъемлющего прекращения огня. Также они призывают к расширению гуманитарной помощи и осуждают возможное использование оружия массового уничтожения в "конфликте".

Китай и Бразилия считают, что "следует противостоять разделению мира на изолированные политические или экономические группы". Обе стороны призывают приложить усилия для усиления "международного сотрудничества в сферах энергетики, валюты, финансов, торговли, продовольственной безопасности и безопасности критической инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы, электроэнергетику и энергетические объекты для защиты стабильности глобальных промышленных цепей и цепей снабжения".

Также КНР и Бразилия "приглашают членов международного сообщества поддержать и одобрить вышеупомянутые общие договоренности и совместно сыграть конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии мирным переговорам". То есть с Бразилии Китай начал наступление против украинской Формулы мира и саммита в Швейцарии, предложив собственную, убийственную для Украины "альтернативу". Можно ожидать, что в ближайшие дни к этой инициативе присоединятся еще несколько стран так называемого Глобального Юга.

Отказ Лулы

За несколько дней до подписания китайско-бразильского "мирного пакта" президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение не участвовать в Саммите мира по инициативе Украины.

Ранее швейцарское правительство специально пригласило Лулу во время личной встречи канцлера страны Игнасио Кассиса и министра иностранных дел Мауро Виейры. Президент Украины Владимир Зеленский также передал приглашение Луле принять участие в саммите во время интервью CNN Brasil.

Но, по мнению бразильского президента, ему "нет смысла участвовать в саммите, который не вовлекает обе стороны конфликта". Бразильская дипломатия всегда настаивала на необходимости мирных переговоров, но не видит смысла во встрече, где не учитываются интересы России, отметили в канцелярии Лулы.

Бразилия несколько раз голосовала на Генеральной Ассамблее ООН, осуждая российскую агрессию против Украины, но не одобрила санкции против РФ.

Лула также сделал несколько противоречивых заявлений по поводу войны, как то: "правительство в Киеве также несет ответственность за начало конфликта". Также президент Бразилии заявил, что поддержка украинцев Западом только продолжает "конфликт".

Путин также в игре

Параллельно с китайскими усилиями продавить свое видение мира в Украине Россия ведет синхронную игру. Так, российский диктатор Путин якобы заявил, что готов остановить войну с Украиной и заключить перемирие. Ключевое условие Путина – сохранение всех оккупированных территорий, то есть фактически это повторение основ китайского "мирного плана". Если Запад отвергнет его предложение, Путин готов продолжать воевать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников агентства, Путин понимает, что дальнейшее наступление потребует повторения массовой мобилизации, первая волна которой осенью 2022 года уронила рейтинги властей и вызвала бегство за границу сотен тысяч российских граждан.

Поэтому диктатор якобы готов прекратить войну, ведь Кремль уверен, что сможет продать населению результат вторжения как победу. "Путин скажет, что мы победили, что НАТО нас атаковало, а мы сохранили наш суверенитет и что у нас есть сухопутный коридор в Крым", – объясняет один из источников Reuters.

Это попытка сорвать саммит мира

"По моему мнению, основная цель таких действий со стороны КНР и РФ – сорвать Глобальный саммит мира и имплементацию украинской Формулы мира, базирующейся на международном праве. Такое впечатление, что Путин пообщался с Си Цзиньпином и они решили вместе координировать свои действия, чтобы сорвать саммит", – сказал в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, уже первый пункт этого плана довольно странный, потому что содержит призыв относительно трех принципов, в частности "не расширять поле боя". То есть это намек на то, чтобы Украина не имела возможности уничтожать военные цели на территории РФ.

"Что касается налаживания диалога сторон, которое предлагает КНР, то у нас уже был такой диалог – в рамках Минских договоренностей, и у него не было результатов, – продолжает Александр Мережко. – Единственным возможным путем решения проблемы российской агрессии является соблюдение международного права. Пункт о гуманитарной помощи и о возвращении военнопленных правильный. Но Китай и Бразилия могли бы не ограничиваться словами, а вернуть украинских детей, которые были похищены и перевезены на территорию России, или защитить права военнопленных, к которым нет доступа, ведь агрессор не дает.

Четвертый пункт китайского плана довольно интересен, ведь речь идет о нераспространении ядерного оружия и о запрете его использования. Это говорит о том, что даже союзники России, такие как Китай и Бразилия, все-таки настроены против используемого Путиным ядерного шантажа.

В общем этот план Китая – агрессивный шаг по срыву саммита с украинской тематикой и попытки найти повод не принять в нем участия. И не просто сорвать, а указать, что у нас есть альтернатива, которую поддерживают большие страны, такие, например, как Бразилия", – констатировал Александр Мережко.