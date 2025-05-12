Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом о встрече в Турции: о чем договорились

В понедельник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили обсудить стратегические вопросы сотрудничества и планы на ближайшие дни.

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Основной темой была запланированная на 15 мая встреча в Стамбуле и его детали, отметил глава государства. Ожидается, что это поможет закончить российско-украинскую войну.

"Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным", – заявил президент.

В Офисе президента добавили, что Зеленский проинформировал Эрдогана о состоявшейся в Киеве 10 мая встрече "коалиции желающих". В нем приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши, представители еще более 30 стран присоединились к саммиту онлайн. По итогам, все участники поддержали безусловное и полное прекращение огня, которое должно было начаться 12 мая и продолжаться не менее 30 дней.

Зеленский и Эрдоган договорились о дальнейшей совместной работе ради достижения мира.

"И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", – добавил украинский лидер.

Накануне Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, которые, по словам президента Турции, были "всеобъемлющими". При этом российские СМИ отметили, что Эрдоган рассчитывает, что усилия по переговорам по Украине в Стамбуле "не будут потрачены впустую".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский согласился с инициативой Дональда Трампа по прекращению огня и заявил о готовности к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также надеется, что россияне не будут избегать встречи в Стамбуле, которая запланирована на 15 мая.

В свою очередь Трамп считает предстоящие переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле "очень важными". Он выразил надежду на положительные результаты и не исключил, что может присутствовать на этой встрече.

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