'На столе есть много креативных идей': Уиткофф назвал условие, без которого мирного соглашения между Украиной и РФ не будет

Для украинцев не может быть никакого мирного соглашения, пока в Украине не воцарится ощущение неповторения "конфликта" со страной-агрессором Россией. Это является главным условием любых гарантий безопасности для Украины, считают в администрации американского президента Дональда Трампа.

Об этом во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии YES сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Причем он отметил, что сейчас "на столе есть много креативных идей", однако отказался назвать их.

Позиция США

"Наша политика заключается в том, что мирного соглашения не может быть, пока украинский народ не будет твердо убежден, что это никогда не повторится. И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", – в частности, сказал Уиткофф.

Он добавил, что именно это является основой и предпосылкой гарантий безопасности для Украины.

Состояние переговоров

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно. Но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они разумные, обоснованные и рациональные", – рассказал Виткофф.

Спецпосланник американского президента едва ли не впервые признал, что предложения США в переговорах с агрессорами "не работают".

"Но то, что они не работают, еще не значит, что мы не продолжаем пытаться. Я могу сказать украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не безразлично", – заявил Уиткофф.

Что предшествовало

Недавно спецпосланник Трампа сообщил, что имеет "хорошие новости" относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Он анонсировали возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, причем "в ближайшие три недели".

Уитокофф также добавил, что к встрече может присоединиться и президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, гарантии безопасности для Украины должны предусматривать четкие и "железобетонные" обязательства стран НАТО, включая США. Должна быть прописана конкретная реакция Альянса в случае повторной агрессии со стороны России – по крайней мере, так считает генерал армии США, бывший командующий Центрального командования ВС США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

