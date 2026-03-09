Зеленский провел ставку из-за рисков на фоне войны в Иране: есть 11 запросов от стран

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время заседания обсудили ситуацию на фронте и помощь странам антииранской коалиции.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Киев получил запрос о помощи от стран Персидского залива.

"Все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей", — пишет он.

Зеленский провел Ставку

Во время Ставки, по словам главы государства, были проанализированы основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Также подробно рассмотрели и запросы на поддержку безопасности со стороны Киева, в частности, в борьбе с дронами-камикадзе Shahed-136.

"Есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке", — резюмирует он, добавив, что на часть запросов Украина уже ответила "конкретными решениями".

Зеленский также отметил, что Совет нацбезопасности и обороны совместно с Генштабом будут определять, на какие еще запросы Украина может отреагировать положительно, чтобы не снижать собственные оборонные возможности.

Он также отметил, что Тегеран не должен получить преимущество над странами антииранской коалиции, и что Киев давно предлагал партнерам обновить и усилить совместные оборонительные возможности, в частности, речь идет о совместной защите от дронов и ракет, а также об ударах по военной инфраструктуре.

"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, до этого глава государства подтвердил, что США и страны Персидского залива обращались к Украине за помощью в противодействии иранским дронам. По словам главы государства, Украина готова оказать экспертную помощь и поделиться опытом военных, а Европа, по словам Зеленского, также должна задуматься над своей обороноспособностью.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

