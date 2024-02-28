Зеленский провел ряд встреч с лидерами стран Юго-Восточной Европы: о чем договорились

В среду, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита Украина-Юго-Восточная Европа провел ряд двусторонних встреч с лидерами Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Сербии и Боснии и Герцеговины. Они состоялись в столице Албании Тиране и были "вполне прагматичными".

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. "Вместе можем дать нашим народам больше безопасности, больше рабочих мест, больше экономического роста", – подчеркнул он.

С премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Зеленский договорился содействовать заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями в области разминирования, спасательного оборудования и производства БПЛА.

Президента Черногории Якова Милатовича гарант поблагодарил за поддержку Вильнюсской декларации "Группы семи" и Украинской формулы мира. В ходе встречи лидеры обсудили лечение и реабилитацию украинских военных в Черногории.

В ходе переговоров с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским политики говорили об актуальных оборонных потребностях Украины. С премьер-министром Северной Македонии Талатом Джафери была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

С президентом Молдовы Майей Санду Зеленский обсудил последние события в Приднестровском регионе Молдовы и усилия России по дестабилизации ситуации в регионе. Отдельное внимание было уделено функционированию экспортных коридоров для транспортировки украинской продукции по территории Молдовы.

Во время встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем лидеры скоординировали дальнейшие контакты с целью поддержки Формулы мира наибольшим количеством стран. Зеленский подчеркнул, что участие Сербии в реализации Украинской формулы мира важно.

С председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто гарант обсудил вопросы оборонного сотрудничества. Он рассказал о потребностях Украины в артиллерии и средствах ПВО, а также поблагодарил за готовность принять участие в первом Глобальном саммите мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Албанию. Цель поездки – оборонное и политическое сотрудничество между странами, поддержка Формулы мира и работа над соглашениями о безопасности.

– Зеленский встретился с премьером Албании и выступил на открытии саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Глава государства подчеркнул, что если не остановить российского диктатора Владимира Путина сейчас, он будет расширять свою агрессию.

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