'Ключевой момент для укрепления связей': Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Албанию. Видео

В среду, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с не анонсированным визитом прибыл в Албанию. Цель поездки – укрепление двусторонних связей между странами.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Он отметил, что рад приветствовать украинского лидера в столице страны Тиране.

"Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – написал Хасани.

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