"Ключевой момент для укрепления связей": Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Албанию. Видео
В среду, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с не анонсированным визитом прибыл в Албанию. Цель поездки – укрепление двусторонних связей между странами.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Он отметил, что рад приветствовать украинского лидера в столице страны Тиране.
"Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – написал Хасани.
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