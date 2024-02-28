'Сейчас время, когда определяется путь Европы': Зеленский выступил на открытии саммита в Тиране. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Во время выступления глава государства подчеркнул, что именно сейчас определяется путь Европы по меньшей мере на несколько поколений и все страны должны проявить свое достоинство и не оставаться в стороне от событий в Украине.

Соответствующее видео было опубликовано в YouTube-канале Офиса президента. Зеленский отметил, что в Украине сейчас действует около 500 оборонных компаний, однако наших военных ресурсов будет недостаточно, чтобы победить Россию.

Поэтому президент призвал европейские страны присоединиться к восстановлению мира и подчеркнул, что Украина заинтересована в совместном оборонном производстве с партнерами.

"Сейчас время, когда определяется путь Европы по меньшей мере на несколько поколений. Наше видение Европы и жизни во всех ее регионах базируется на принципе достоинства. Одинакового достоинства каждой страны. Не может быть "Европы разных достоинств", когда кто-то заслуживает безопасности и мира, а кого-то игнорируют, когда кто-то заслуживает интеграции в союзы и альянсы, а кто-то должен остаться за бортом и чего-то ждать.

Европейский Союз и НАТО обеспечили для Европы самую длинную и надежную эпоху безопасности и экономического развития. И мы все одинаково достойны быть частью европейского и евроатлантического сообществ.

Так же как каждый заслуживает мира, каждый может приобщиться к восстановлению мира. Мы приглашаем нации мира принять участие в первом Глобальном саммите мира.

Мы гордимся тем, что в Украине работает около 500 оборонных компаний. Но этого недостаточно, чтобы победить Путина. И мы заинтересованы в совместном производстве со всеми партнерами", – сообщил президент в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Албанию. Цель поездки – оборонное и политическое сотрудничество между странами, поддержка Формулы мира и работа над соглашениями по безопасности.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!