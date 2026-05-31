'Они здесь никогда не были': Зеленский пригласил Уиткоффа и Кушнера в Киев

Президент Владимир Зеленский пригласил представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину. Их визит в Киев может состояться в течение двух недель.

Видео дня

Впрочем все зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью, отвечая на вопрос, когда он в последний раз что-то слышал от посланников Дональда Трампа по вопросам мира и приедут ли они когда-нибудь в Киев.

"Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Я надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. Но по крайней мере я получил такое сообщение от моей переговорной группы, они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и они сказали, что готовы приехать в Украину и поговорить, если, конечно, если... всегда если", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что это "если" пока означает какой будет ситуация на Ближнем Востоке.

"Поэтому я не знаю, что будет на Ближнем Востоке, и как вы приблизитесь к переговорам, положительным – опять же, я надеюсь на это. Поэтому я не знаю, ... но я думаю, что нам нужно увидеть американскую переговорную группу в Украине. Они никогда здесь не были. Я думаю, что это важно не только для нас. Им полезно понимать, видеть людей, что их жизнь продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это призвано остановить Россию. Они несколько раз были в Москве. Я уже говорил об этом раньше, если они хотят на этот раз поехать в Москву, им нужно сначала приехать в Киев, а потом поехать в Москву. Я думаю, это будет полезно", – резюмировал свой ответ президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил, что письмо Владимира Зеленского было адресовано Дональду Трампу, а также Белому дому и американским законодателям.

– Опубликован полный текст письма, которое президент Украины Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу. Это обращение написано по случаю Дня памяти, который в Соединенных Штатах отмечается 25 мая для чествования памяти всех американских военнослужащих, погибших в войнах и военных конфликтах.

– Тем временем рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента упал почти до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Показательно то, что президента США все чаще критикует даже собственная Республиканская партия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!