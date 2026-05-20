У Путина анонсировали визит спецпосланника Трампа Уиткоффа в Россию: что известно

В среду, 20 мая, стало известно о предстоящем визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Однако точная дата пока не известна.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Информацию о визите распространили российские СМИ.

По словам Дмитриева, визит Виткоффа ожидается "в ближайшее время", однако деталей относительно даты или программы поездки пока не раскрывают.

В России не уточнили, планируются ли встречи Виткоффа с представителями Кремля или лично с Владимиром Путиным. В то же время российские медиа подают поездку как важный дипломатический контакт на фоне продолжающегося международного напряжения и дискуссий вокруг возможных переговорных форматов.

Напоминаем, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат ехать в Киев, несмотря на предварительные планы такого визита. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пока Вашингтон погружен в кризис по Ирану, тема Украины так и находится на втором плане. В Киеве это видят все острее и острее. Именно поэтому президент Владимир Зеленский публично подчеркивает: переговоры по Украине нельзя "поставить на паузу" до момента, пока США разберутся с Тегераном. Ибо кто сказал, что после Ирана у Вашингтона вдруг появится больше времени, ресурсов и желания давить на Путина.

