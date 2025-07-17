Зеленский проанонсировал следующие переформатирования властной вертикали: кого они коснутся

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после перезагрузки Кабинета министров Украину ждет переформатирование сектора безопасности. Кроме того, планируется обновление корпуса украинской дипломатии.

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Об этом глава государства написал на своем канале в Telegram в четверг, 17 июля. По словам президента, новые назначения готовятся уже на завтра.

"Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии – вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения. Также уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО. Каждый день нужен результат для Украины", – написал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что обновленный Кабинет министров должен начинать выполнять задачи уже сегодня.

"Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам следует начинать выполнять определенные задачи. Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры премьер-министра, вице-премьер-министров и министров", – добавил он.

Напомним, что 17 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины в соответствии с представлением президента. Три года она занимала должность первого вице-премьера, а ныне стала второй женщиной-главой правительства в истории страны.

Кроме того, Рада перезагрузила Кабинет министров – бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля утвержден в должности министра обороны, новых руководителей также получили Министерство экономики, Министерство энергетики, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, Министерство юстиции.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Раде сделал заявление о перезагрузке Кабинета министров. Глава государства назвал ключевые задачи нового состава правительства, сделав акцент прежде всего на усилении обороноспособности страны.

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