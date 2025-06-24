Зеленский признал, что сегодня Украина вряд ли может стать членом НАТО

В ближайшее время Украина не присоединиться к Североатлантическому альянсу. Однако вступление нашей страны в НАТО нужно и самому НАТО.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, которое было опубликовано 24 июня. Глава государства признал, что стремление Украины стать частью военного блока "сейчас неосуществимо".

По его словам, для членов НАТО выгодно иметь такого союзника, как Украина – с западным оружием и военной техникой, с новыми технологиями, которых еще нет у партнеров. "Это усиление НАТО", – сказал президент.

Кроме того, у военнослужащих нашей страны есть 10 лет реального боевого опыта в войне с Россией.

"Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор", – добавил он.

Поэтому, как высказался Зеленский, наше вступление в Североатлантический альянс – "это взаимная возможность и потребность, и НАТО нужны украинцы".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 24–25 июня 2025 года в Гааге (Нидерланды) запланирован саммит НАТО. В рамках этого мероприятия Владимир Зеленский планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

– Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге будут четко зафиксированы "важные формулировки в поддержку Украины". Однако проведение Совета Украина – НАТО не планируется.

– Детальнее о том, чего ждать от предстоящего саммита, читайте в нашем материале по ссылке.

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