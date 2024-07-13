Зеленский прилетел в Ирландию для встречи с премьером: видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июля, прилетел в Ирландию. Там он встретился с премьер-министром страны Саймоном Гаррисом.

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Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания Ирландской республики Raidió Teilifís Éireann (RTÉ). Глава государства остановился в аэропорту Шэннон.

Там его встретили не только Гаррис, но и посол Украины в Ирландии Лариса Гераско.

Во время встречи Зеленский и Гаррис обсудили возможное двустороннее соглашение по разминированию, поддержке энергетики, гуманитарной помощи и продовольственной безопасности. Президент Украины также поблагодарил народ Ирландии и премьер-министра страны за поддержку, принятие украинских беженцев и вовлеченность в усилия по возвращению украинских детей.

"На пути к Украине провел встречу с Премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом. Обсудили поддержку Украины, продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности. Пообщались о следующих шагах по реализации решений по результатам Саммита мира и обсудили усилия, необходимые, чтобы усилить внимание мира к теме незаконно депортированных Россией детей.

Спасибо Ирландии за поддержку Саммита мира в Швейцарии! Спасибо Премьер-министру за большое личное внимание и вовлеченность в усилия по возвращению детей домой!", – сообщил в соцсетях Зеленский.

Во время встречи Гаррис также выразил соболезнования гражданам Украины, погибшим в войне, включая жертв бомбардировки крупнейшей детской больницы Украины в начале этой недели.

Премьер-министр Ирландии заявил о поддержке стремления Украины присоединиться к ЕС и подтвердил участие Ирландии в международной коалиции, призывающей вернуть около 20 000 детей, принудительно вывезенных в Россию и Белоруссию после вторжения.

Также после встречи Саймон Гаррис заявил, что планирует посетить Киев "в ближайшие недели".

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время приступит к переговорам по заключению двустороннего соглашения о безопасности с Ирландией. В июне уже прошла встреча с делегацией ирландского МИД во главе с заместителем генерального секретаря МИД Соней Гайленд.

Напомним, в пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Солт-Лейк-Сити с губернаторами американских штатов. Они обсудили пути укрепления связей между общинами США и Украины. Тема встречи касалась российского полномасштабного вторжения в Украину.

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