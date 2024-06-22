Украина начнет переговоры о гарантиях безопасности с Ирландией: в ОП раскрыли детали

Украина в ближайшее время начнет переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Ирландией. В среду уже состоялась встреча с делегацией ирландского МИД во главе с заместителем генерального секретаря МИД Соней Хайленд.

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В ходе нее стороны обсудили потенциальную готовность Ирландии начать переговоры о гарантиях безопасности. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что подписание соглашения о гарантиях безопасности с Ирландией стало бы отличным примером, в том числе и потому что Ирландия сразу присоединилась к соответствующей декларации G7 от 12 июля 2023 года.

"Опять же – нейтральная страна. Какие она может предоставить гарантии безопасности? Может. Потому что гарантии безопасности – это не только об оружии. Это также об экономике, о санкциях, это о том, чтобы российские активы работали, о том, чтобы был установлен трибунал для наказания агрессора за преступление агрессии и т.д. Украина приглашает и другие страны, которые декларируют или имеют такой нейтральный статус, например, Австрию или Мальту, присоединиться к декларации G7 и иметь соответствующие соглашения с Украиной", – сказал Жовква.

По его словам, активная работа в этом плане идет с Чехией, Люксембургом, Румынией и Польшей, кроме того, уже готовы к подписанию соглашения с Эстонией и Литвой.

Жовква также сообщил, что Украина провела финальный раунд переговоров с Польшей о подписании двустороннего соглашения о безопасности. Предварительно, это произойдет еще до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Украина и Польша заключат соглашение в рамках выполнения Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой 12 июля прошлого года. В настоящее время наше государство уже подписало 17 двусторонних договоров о безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о безопасности между Европейским Союзом и Украиной подпишут в ближайшие дни. В частности, ожидается, что это произойдет 26 июня. Стороны уже согласовали текст договора после нескольких месяцев переговоров.

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