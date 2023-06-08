Зеленский приехал с визитом на Херсонщину после подрыва оккупантами ГЭС и собрал совещание: названы ключевые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня прибыл в Херсонскую область с рабочим визитом. Он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

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Об этом глава государства сообщил на своем официальном Telegram-канале. Он назвал вопросы, которые обсуждались на совещании:

– оперативная обстановка в пострадавших регионах Херсонщины и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы;

– эвакуация населения из потенциальных зон затопления;

– ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины;

– организация жизнеобеспечения затопленных территорий;

– перспективы восстановления экосистемы региона.

"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсона", – добавил Зеленский.

Также президент посетил переправу в Херсоне, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий.

"Наша задача – максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!" – написал он в Telegram.

На сайте ОП сообщается, что об оперативной обстановке президенту доложил министр внутренних дел Игорь Клименко, возглавивший штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

По его словам, дана оценка потерь, просчитаны вероятные риски, определены задачи по эвакуации и обеспечению пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодоление возможных санитарно-эпидемических угроз. Для вывоза людей подготовлен железнодорожный и автомобильный транспорт, а пункты эвакуации развернуты на базе отдельных учреждений здравоохранения.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота проинформировали о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины.

Также был заслушан доклад начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина по организации жизнеобеспечения на затопленных территориях.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал о перспективах возобновления экосистемы региона, а командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатий – о военной ситуации в зоне техногенной катастрофы.

Судя по фотографиям, которые опубликовал Офис президента, Зеленский посетил также одно из медицинских учреждений региона. Конкретная локация не называется.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские захватчики на Херсонщине не дают людям эвакуироваться из подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов. Жителям ряда оккупированных населенных пунктов пришлось ночевать на крышах своих домов.

– В районе Корабел в Херсоне вода поднялась на 3,5 метра. 6 июня военнослужащие страны-агрессора обстреливали город из артиллерии, мешая эвакуации мирных жителей из микрорайона Остров.

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