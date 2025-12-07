Мелони пообещала Зеленскому поддержать энергетику Украины: о чем идет речь

Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским в контексте его запланированных визитов в Лондон, Брюссель и Рим. Во время разговора Мелони подтвердила поддержку Украины и объявила о новой партии оборудования для стабилизации энергетической системы.

О содержании разговора сообщила канцелярия Мэлони, отметив ее реакцию на последние российские удары по гражданским объектам. В заявлении также уточнили, что итальянские компании уже готовят к отправке генераторы, которые прибудут в Украину в ближайшие недели.

Разговор о дипломатии

Во время диалога Мелони подчеркнула поддержку усилий США и Европы, направленных на поиск устойчивого формата мира для Украины. Италия, как отметили в правительстве, рассматривает готовность Киева к переговорам как важный элемент общего процесса. Но в то же время там выразили надежду, что Москва продемонстрирует хотя бы частичную открытость к реальным шагам в сторону завершения войны.

В этом контексте Зеленский в своем Telegram поблагодарил Мелони за внимание к дипломатической работе и конкретную поддержку энергетической сферы. Как он написал, Италия в ближайшие дни пришлет оборудование, которое поможет Украине пройти сложный зимний период. Президент также добавил, что стороны обсудили результаты контактов с американскими представителями и оценили возможные дальнейшие шаги:

"Говорил с Председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия. Обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности. Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала. Спасибо!"

Что именно пообещала Италия

Италия сейчас формирует пакет экстренной помощи, который включает генераторы и другое энергетическое оборудование. Правительство отмечает, что эта поддержка должна помочь Украине восстановить пораженные российскими обстрелами объекты инфраструктуры. Поставки запланированы уже на ближайшие недели, что может быть критически важным, учитывая сезонные нагрузки и ожидаемые риски повторных атак.

Отдельно Мелони подтвердила политическую поддержку мирного процесса и необходимость сохранения координации между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, особенно в свете дипломатических инициатив, которые Зеленский планирует обсудить во время европейского турне.

Предпосылки и более широкий контекст

Разговор состоялся на фоне очередной волны ракетных и дроновых атак России по украинским регионам, которые вновь обострили вопрос энергетической устойчивости страны. В то же время переговоры с США и ЕС по продвижению формата мирного урегулирования продолжаются уже несколько недель. В правительстве Италии предполагают, что именно синхронная дипломатическая работа может создать давление, необходимое для перехода к серьезному переговорному процессу.

И хотя перспективы таких переговоров пока остаются сложными, Киев и в дальнейшем демонстрирует готовность вести их добросовестно. Именно на этом, согласно сообщению канцелярии Мелони, Италия делает особый акцент, подчеркивая важность политического единства Запада.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье оккупанты ударили по Полтавщине дронами и ракетами. Были повреждены дома, а также предприятия энергетического сектора в Кременчугском районе: повреждено оборудование, возникли пожары на местах попаданий. После этого в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с теплом и водоснабжением.

