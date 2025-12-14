Количество украинских беженцев в ЕС продолжает расти: в каких странах больше всего

В сентябре 2025 года страны Европейского Союза (ЕС) предоставили временную защиту 79 525 украинским беженцам, а в октябре еще 74 175, что стало самыми высокими месячными показателями года. Больше всего украинцев с временной защитой находится в Германии (1 229 960 человек), Польше (965 005) и Чехии (393 005).

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Евростата. Согласно данным, резкий рост количества новых решений произошел после изменений в правилах выезда из Украины, которые позволили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу.

В сентябре 2025 года страны ЕС предоставили временную защиту 79 525 гражданам Украины – это самый высокий месячный показатель за весь год. Уже в октябре было принято еще 74 175 новых решений, что стало вторым по величине результатом в 2025 году.

В Евростате отмечают, что такие показатели появились после постановления правительства Украины, принятого в конце августа 2025 года, которое позволило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно покидать территорию страны. Именно после этого в статистике ЕС было зафиксировано резкое увеличение количества новых регистраций.

По состоянию на 31 октября 2025 года в Европейском Союзе находились около 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, которые выехали из Украины и получили статус временной защиты. При этом украинцы составляли более 98,4% всех лиц, которым предоставлялся этот статус.

В то же время общее количество людей с временной защитой в ЕС в октябре несколько уменьшилось по сравнению с концом сентября – на 6 170 человек, или на 0,1%. Это означает, что несмотря на высокий приток новых заявителей, общий баланс почти не изменился.

Распределение украинцев с временной защитой между странами ЕС остается неравномерным. Больше всего граждан Украины по состоянию на конец октября находились в:

Германии – 1 229 960 человек (28,6% от общего количества в ЕС);

– 1 229 960 человек (28,6% от общего количества в ЕС); Польше – 965 005 человек (22,5%);

– 965 005 человек (22,5%); Чехии – 393 005 человек (9,1%).

Если же сравнивать количество украинцев с временной защитой на тысячу жителей страны, самые высокие показатели зафиксированы в Чехии – 36 человек на тысячу населения. Далее следуют Польша (26,4) и Эстония (25,5), тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 9,5 человека на тысячу жителей.

Статистика Евростата также демонстрирует структуру украинцев, получивших временную защиту. Наибольшую долю составляют взрослые женщины 43,8%. Почти треть — это несовершеннолетние (30,8%), тогда как взрослые мужчины составляют 25,5% от общего количества.

В Евростате отмечают, что данные отдельных стран имеют свои особенности. В частности, во Франции статистика обычно не включает несовершеннолетних. В Испании, Греции и на Кипре показатели могут охватывать лиц, чей статус временной защиты формально уже не является действительным. В то же время данные за октябрь 2025 года из Люксембурга, Португалии и Исландии на момент публикации были недоступны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полномасштабная российская агрессия заставила миллионы украинцев покинуть родную страну, и большинство из них переехали в Евросоюз, где некоторые даже начали свой бизнес. Легче всего это сделать в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!