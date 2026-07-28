Беженцы из Украины в США массово лишились разрешений на работу: что им важно знать

Начиная с 22 июля 2026 года украинцам в США, имеющим статус временной защиты (TPS) , грозит лишение разрешений на трудоустройство. Причиной стало новое законодательство, продвигаемое президентом Дональдом Трампом.

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Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалого, пишет "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что Федеральный окружной суд штата Массачусетс вынес экстренный судебный запрет, временно приостановив действие этого решения — окончательный вердикт ожидается не позднее 5 августа.

"22 июля сотни тысяч украинцев, имевших статус TPS, должны были потерять работу в Америке. Потому что было одно постановление, а потом вышел "большой законопроект" президента (One Big Beautiful Bill Act. – Ред.), и он сократил срок действия разрешения на работу, так называемого EAD, до 22-го числа", – заявил Чалый.

Он отметил, что украинские беженцы в США не смогли достаточно сплотиться, чтобы защитить себя. Кроме того, без поддержки их оставили и правозащитные организации, занимающиеся вопросами американской политической и военной поддержки.

"Сейчас в Америке складываются очень сложные условия для этих украинцев. Но наше правительство этим не занимается – ни в коей мере", – отметил Чалый.

В то же время дипломат уверен, что львиная доля украинцев все равно не вернется из США в Украину.

Судьба беженцев будет решена в августе

Текущий срок действия программы TPS, дающей более 100 тысяч украинцев легальные основания для пребывания в США, истекает 19 октября. Согласно законодательству, решение о продлении статуса должно быть принято не позднее, чем за 60 дней до его истечения, то есть до середины августа.

Если Министерство внутренней безопасности США (DHS) не примет решение до 20 августа, действие статуса будет автоматически продлено еще на 6 месяцев. В случае положительного решения DHS может продлить TPS на 12 или 18 месяцев.

Следует отметить, что оформление статуса в США не является бесплатной услугой. Оформление документов стоит:

первичное заявление на статус TPS – $510 ;

; разрешение на трудоустройство (EAD) на основании TPS – $1030 (при определенных условиях действует льготная ставка – $560).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в штате Аляска в срочном порядке восстановили гуманитарный статус для некоторых украинцев, которым пришлось покинуть штат из-за решения президента США Дональда Трампа. Причиной стало обращение губернатора Аляски Майка Данливи – он просил главу Белого дома разрешить беженцам из Украины остаться из-за беспрецедентного дефицита рабочей силы в штате.

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