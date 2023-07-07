Зеленский прибыл в Турцию: подробности визита

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию, где встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она состоится в президентской резиденции Вахдеттин в Стамбуле.

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О визите рассказали в Telegram-канале главы государства. "Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", – говорится в сообщении.

В ходе переговоров лидеры Украины и Турции затронут ряд вопросов, в частности, речь пойдет о зерновом соглашении, обмене пленными между Украиной и Россией, а также о поддержке членства Украины в НАТО.

"Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", – отметил гарант.

О встрече Зеленского и Эрдогана в Стамбуле 6 июля сообщили в Директорате по коммуникациям администрации президента Турции.

"Администрация президента Турции объявила в четверг, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу", – отмечалось в сообщении.

Информацию о запланированной встрече подтвердил и сам Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции.

"По поводу Турции. Мы должны сегодня аккумулировать всех лидеров Альянса, чтобы давить на РФ не только на поле боя. Давить вместе. У нас есть несколько вопросов для обсуждения. Это зерновая инициатива. Это очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Это обмен пленными", – обозначил темы встречи глава государства.

Визит в Турцию Зеленский совершил накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Там Украина ожидает конкретики о присоединении к Альянсу.

Особое же значение встреча с Эрдоганом приобрела из-за того, что 17 июля подходит к концу действие зерновой сделки, заключенной при посредничестве Турции. В России уже традиционно снова принялись за шантаж, заявив, что не видят оснований для продления соглашения. О категорическом отказе государства-агрессора от продления договоренностей, в частности, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Турецкие СМИ также сообщали, что после встречи с Зеленским Эрдоганом может провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в четверг Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию, где встретился с главой правительства и президентом этой страны. Далее украинский президент отправился в Прагу, а оттуда 7 июля уехал в Словакию.