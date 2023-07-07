Зеленский после Чехии поехал в Словакию: названы ключевые вопросы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский после рабочего визита в Чехию отправился в Словакию. В столице страны Братиславе глава государства планирует провести переговоры с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального совета Борисом Колларом.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. "Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", – рассказал он.

Напомним, 6 июля президент Украины посетил Болгарию, где встретился с премьер-министром Николаем Денковым и с президентом Руменом Радевым. В ходе встреч стороны обсудили оборонное сотрудничество и украинскую формулу мира, а также заключили совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.

После Болгарии Зеленский прибыл в Чехию, где встретился с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой. По итогам переговоров было объявлено о передаче Чехией Украине штурмовых вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Также страна поможет с подготовкой летчиков, предоставив учебные авиасимуляторы.

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