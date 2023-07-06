Зеленский отправился с рабочим визитом в Чехию: подробности поездки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, продолжил осуществлять рабочие международные визиты. Вечером он отправился с визитом в Чехию.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Глава государства отметил, что проведет предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой.

Также он должен встретиться с членами правительства, парламента, представителями СМИ.

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира, восстановление", – сообщил гарант.

Как известно, Зеленский в четверг находился в Болгарии, а в пятницу его ожидают в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках поездки в Болгарию Зеленский встретился с премьер-министром Николаем Денковым и с президентом Руменом Радевым. Темами переговоров, в частности, стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе. В ходе визита также была заключена совместная декларация о поддержке членства Украины в НАТО.

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