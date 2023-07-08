В приоритете – производство беспилотников: Украина и Турция подписали меморандум о совместном развитии стратегических отраслей промышленности

Украина и Турция подписали меморандум о совместном развитии в сфере стратегических отраслей промышленности. Документ направлен на содействие сотрудничеству двух стран.

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В приоритете – производство беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Меморандум был подписан министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министром промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир. Это произошло в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

"Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах", – отметили в ОПУ.

Среди основных направлений сотрудничества:

развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов;

наращивание производства разных типов БпЛА;

исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран;

другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение.

Напомним, Зеленский 7 июля в Турции провел переговоры с Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции турецкий лидер сказал, что наша страна заслуживает членства НАТО и пообещал Киеву дальнейшую поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию, где встретился с главой правительства и президентом этой страны. Далее украинский президент отправился в Прагу, а оттуда 7 июля уехал в Словакию.