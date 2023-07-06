Зеленский прибыл с визитом в Болгарию и назвал ключевые темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля отправился с официальным визитом в Болгарию. В рамках поездки запланированы ряд встреч, на которых будут обсуждаться военная помощь, евроатлантическая интеграция Украины, предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской формулы мира.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Софии проведет "основательные переговоры" с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

Также запланированы встречи с другими чиновниками, парламентариями и журналистами.

"Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира", – назвал Зеленский темы предстоящих переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 июля в Болгарии одобрили проект декларации о поддержке вступления Украины в НАТО после завершения войны и продолжении военной поддержки Украины. Таким образом София сделала первый шаг к поддержке членства Украины в Альянсе.

– 27 июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине. Его содержание не разглашалось, но ожидается, что он будет соразмерен первому.

– Ранее Зеленский показал "счастливый" шеврон, подаренный ему воином ВСУ на передовой. По словам президента, наши защитники не оставят врагам никаких шансов.

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