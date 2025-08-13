Не со складов: как Европа поставляет оружие ВСУ и кто вырвался в лидеры

Значительная часть военной помощи, которую Европа сейчас отправляет Украине, поставляется с заводов через соглашения о закупках, а не из существующих военных арсеналов. Такие поставки составляют не менее 4,6 миллиарда евро из 10,5 миллиарда евро военной помощи, направленной из Европы в Украину в мае и июне.

Эти цифры включают Евросоюз, а также Великобританию, Норвегию, Швейцарию и Исландию. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики, пишет Euractiv.

Как изменилась ситуация и сравнение с США

Это изменение происходит на фоне того, что европейская оборонная промышленность продолжает расширять производство, а Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа начали продавать оружие Украине, а не оказывать помощь в виде новых вооружений.

"Европа сейчас закупила больше оружия по новым оборонным контрактам, чем Соединенные Штаты, что свидетельствует о явном переходе от использования арсеналов к промышленному производству", – сказал Таро Нишикава, руководитель отслеживания поддержки Украины в Кильском институте.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году европейские производители поставили в Украину новой военной техники и боеприпасов на общую сумму 35,1 миллиарда евро. Для сравнения, стоимость оборудования, предоставленного в виде военной помощи производственными линиями в США, составляет 30,7 миллиарда евро.

"Впервые с начала работы администрации Трампа, в мае США одобрили большой экспорт оружия в Украину, но не в качестве военной помощи. Вместо этого, это продажи, которые Киев должен финансировать самостоятельно", – отметил аналитический центр.

Тем временем европейские страны в значительной степени перешли на заключение контрактов на закупку с компаниями-производителями вооружения для оказания помощи Украине, поскольку существующие военные запасы были исчерпаны, а оружейные заводы расширились в ответ на бурный спрос.

В 2024 году оружие, поставленное по контрактам на закупку, составляло 59% европейской военной помощи Украине, что является значительным ростом по сравнению с лишь 11% в 2022 году, как показало предыдущее исследование аналитического центра.

Кто является лидером по поставкам помощи Украине в Европе

По данным Ukraine Support tracker Кильского института, Германия лидирует среди европейских стран по объему военной помощи Украине – 16,5 млрд евро, за ней следуют Великобритания – 13,8 млрд евро и Дания – 9,16 млрд евро.

Тем временем Франция, вторая по величине экономика ЕС и родина некоторых из крупнейших европейских оборонных компаний, занимает лишь шестое место с 5,96 млрд евро. В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о пакете военной помощи на сумму 2 млрд евро, включающем противотанковые ракеты, системы противовоздушной обороны, ракеты для истребителей, боеприпасы и производство оборудования в Украине.

Планы на будущее

В ближайшие месяцы могут быть подписаны новые европейские контракты на поставку вооружения украинским Вооруженным силам, поскольку страны ЕС планируют воспользоваться новой программой военных закупок SAFE Европейской комиссии на сумму 150 млрд евро для поддержки Киева.

Ряд стран выразил заинтересованность в использовании средств SAFE для поддержки украинских военных усилий. Болгария, одна из немногих стран, которая обнародовала детальные планы использования средств SAFE, предложила использовать средства SAFE для закупки 155-мм артиллерийских снарядов для Украины через совместные контракты с другими странами ЕС.

Страны должны до конца ноября подать в Комиссию детальные планы использования средств SAFE.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские оборонные предприятия начали стремительно расширять свои производственные мощности. Аналитики считают, что именно сейчас происходит перевооружение исторического масштаба.

