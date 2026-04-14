Сотни ракет для Patriot и не только: Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на €4 млрд

Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества общей стоимостью 4 млрд евро. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он подвел итоги переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.

По словам Федорова, новый пакет направлен на усиление противовоздушной обороны Украины, развитие дальнобойных возможностей и расширение совместного производства современных вооружений, в частности беспилотников.

Усиление противовоздушной обороны

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет укрепление украинской ПВО. Германия профинансирует контракт на поставку нескольких сотен ракет для систем Patriot, что позволит значительно повысить уровень защиты украинских городов и критической инфраструктуры.

Кроме того, договоренности предусматривают передачу 36 пусковых установок IRIS-T. Это существенно усилит многоуровневую систему противовоздушной обороны Украины, которая играет критическую роль в условиях постоянных воздушных атак.

Инвестиции в дальнобойные способности

Отдельным блоком соглашения является развитие так называемых deep-strike возможностей. Германия инвестирует 300 млн евро в это направление, что позволит Украине наращивать собственное производство дальнобойного вооружения.

Этот компонент сотрудничества имеет стратегическое значение, ведь позволяет не только укрепить обороноспособность, но и повысить автономность украинского оборонно-промышленного комплекса.

Совместное производство дронов

В рамках инициативы Build with Ukraine стороны запускают совместное производство беспилотников средней дальности (mid-strike) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

На первом этапе планируется изготовление 5 тысяч дронов для нужд Сил обороны Украины. Ожидается, что это станет важным шагом в развитии украинского defence-tech сектора и укреплении сотрудничества с европейскими партнерами.

Стратегическое значение сотрудничества

Михаил Федоров подчеркнул, что достигнутые договоренности являются взаимовыгодными для обеих сторон. По его словам, сотрудничество не только усиливает обороноспособность Украины, но и вносит весомый вклад в безопасность всей Европы.

"Это win-win сотрудничество, усиливает оборону Украины и безопасность всей Европы", – подчеркнул министр.

Новый пакет помощи свидетельствует о дальнейшем углублении стратегического партнерства между Украиной и Германией.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр обороны Михаил Федоров провел разговор с коллегой из Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Были согласованы приоритеты сотрудничества с этими странами накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", где будет обсуждаться усиление ПВО, дроны и артиллерия дальнобойного поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!