На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото

В Ривненской области чрезвычайники во время тушения пожара сухой травы вблизи села Малая Совпа спасли двух маленьких оленят. Животные оказались в огненной ловушке, из которой не могли выбраться самостоятельно.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области. Там рассказали, что спасатели во время работы услышали необычные звуки из густых зарослей.

Там, среди дыма и огня, пожарные нашли двух маленьких оленят, которые не могли самостоятельно выбраться из опасной ловушки.

Работники ГСЧС осторожно вынесли их из зоны пожара в безопасное место.

"Когда нужна помощь – спасатели рядом. И для людей, и для животных", – сказано в сообщении.

В ГСЧС призвали граждан не выжигать сухую растительность. Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, уничтожают растения и животных и могут представлять угрозу жизни людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящем лесу маленького краснокнижного лосенка. Его напоили водой и эвакуировали из опасной зоны.

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