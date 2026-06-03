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На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото

София Закревская
Новости. Общество
1 минута
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На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото
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В Ривненской области чрезвычайники во время тушения пожара сухой травы вблизи села Малая Совпа спасли двух маленьких оленят. Животные оказались в огненной ловушке, из которой не могли выбраться самостоятельно.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области. Там рассказали, что спасатели во время работы услышали необычные звуки из густых зарослей.

Там, среди дыма и огня, пожарные нашли двух маленьких оленят, которые не могли самостоятельно выбраться из опасной ловушки.

На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото

Работники ГСЧС осторожно вынесли их из зоны пожара в безопасное место.

"Когда нужна помощь – спасатели рядом. И для людей, и для животных", – сказано в сообщении.

На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото
На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото

В ГСЧС призвали граждан не выжигать сухую растительность. Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, уничтожают растения и животных и могут представлять угрозу жизни людей.

На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото
На Ривненщине пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящем лесу маленького краснокнижного лосенка. Его напоили водой и эвакуировали из опасной зоны.

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