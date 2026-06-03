'Мы заставляем РФ выбирать между дипломатией и дальнейшими потерями': Зеленский выступил на заседании Совета Украина-НАТО. Видео

Благодаря успешным Middle и Deep Strike-ударам по противнику, Украина достигла важных результатов. Государство-агрессор РФ уже сталкивается с серьезными нарушениями своей логистики, а также с очевидной нехваткой горючего на временно оккупированных украинских территориях и в некоторых частях центральных российских регионов.

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"Благодаря этому давлению мы заставляем Россию выбирать между дипломатией и дальнейшими потерями", – заявил президент Владимир Зеленский. В среду, 3 июня, он выступил на заседании Совета Украина-НАТО, которое впервые состоялось в таком формате в Киеве. Видео речи поделилась пресс-служба ОП.

Сначала глава государства поблагодарил всех присутствующих, в частности генсека Североатлантического альянса Марка Рютте. Для участия в этом мероприятии в Украину приехали председатель Военного кабинета НАТО Джузеппе Каво Драгоне и постоянные представители и заместители постпредов всех 32 стран-членов.

Зеленский отметил, что такое присутствие является показательным сигналом кремлевскому диктатору Владимиру Путину – особенно после его "предупреждений" об эвакуации для работников посольств.

Последний аргумент России – ее баллистические ракеты

Президент указал на достижения Украины в обороне и в ударах по тылам РФ, заявив, что сейчас у Кремля "остался только один, последний, аргумент – баллистические ракеты".

Противник имеет возможность производить около 120 баллистических боеприпасов ежемесячно в дополнение к ракетам других типов. В то же время на поле боя в мае оккупационное войско почти не достигло существенных результатов. Россияне теряют 30–35 000 воинов ежемесячно, и при этом около 63% это убитые, еще 37% – тяжелораненые.Такое процентное соотношение изменилось за последний год-полтора.

Зеленский поблагодарил партнеров за помощь с зенитными ракетами, в частности для систем Patriot, которые поставляются через программу PURL. Но нынешних объемов и темпов недостаточно, признал он.

"Именно поэтому ключевое, что нам нужно сделать вместе, – обеспечить дальнейшую поддержку нашей противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защищаться как от крылатых, так и от баллистических ракет. В мире достаточно ракет, чтобы обеспечить такую защиту. Нужна только политическая воля, чтобы Украина их получила", – подчеркнул глава государства.

Именно для этого он недавно отправил письмо американскому коллеге Дональду Трампу и членам Конгресса. Зеленский призвал участников Совета Украина-НАТО способствовать в получении положительного ответа.

Президент подчеркнул, что приоритетом является продолжение совместной работы над антибаллистической защитой.

"Мы поднимали этот вопрос с предыдущей администрацией США и продолжаем обсуждать его с нынешней, а именно: предоставление Украине лицензий на производство таких систем, систем Patriot. И речь идет не только об Украине – это для всех европейцев, которые имеют такие способности, чтобы начать массово их производить. Нынешних производственных возможностей Patriot просто недостаточно, чтобы отвечать всем имеющимся и потенциальным угрозам в мире", – объяснил Зеленский.

Украина готова к сотрудничеству в рамках Drone Deals и других оборонных проектов

Наша страна, производя немало собственного оружия, доказала: мы способны быстро и качественно производить современные системы в больших масштабах.

Президент призвал увеличивать оборонные расходы и развивать такие программы, как SAFE, и все форматы сотрудничества в производстве оружия.

"И особенно важны наши Drone Deals. Мы уже предложили их Европейскому Союзу и ряду наших партнеров и союзников. И мы должны сделать все возможное, чтобы эти Drone Deals заработали как можно быстрее. Санкции против России также остаются важными. Все эти усилия должны быть максимально эффективными, чтобы вместе они создали достаточное давление на Россию и заставили ее завершить эту войну", – подчеркнул Зеленский.

В Офисе президента добавили, что представители НАТО на заседании осудили российскую агрессию и подтвердили обязательства оказывать поддержку Украине, в частности на пути евроатлантической интеграции.

"Они единодушно отметили, что необходимо усилить поддержку Украины в противовоздушной обороне, развитии оборонной индустрии и интеграции в общеевропейскую оборонную промышленность", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA:

– Марк Рютте прибыл в Киев утром 3 июня. Генсек НАТО начал свой рабочий визит с почтения павших украинских воинов у Стены памяти.

– После встречи с Рютте Зеленский заявил о намерении ускорить поставки вооружений в рамках программы PURL. Ключевой целью является наращивание обороноспособности Украины.

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