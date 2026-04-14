'Важно продолжать диалог': Зеленский анонсировал визит в Украину Кушнера и Уиткоффа

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют посетить Украину. Будущий визит подтвержден, но пока неизвестно, когда именно он состоится.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал 14 апреля общаясь с журналистами после подписания декларации об оборонном партнерстве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Команда главы нашего государства разговаривала с американцами в начале апреля.

"Мы не получили никакой информации о том, когда они приедут. Они сказали мне, в самом начале апреля, 1-го или 2-го апреля, у меня был разговор с ними, у всей моей команды был разговор с ними. Это был позитивный разговор между нами, и они подтвердили, что приедут", – отметил президент.

По словам Зеленского, важно, чтобы Уиткофф и Кушнер приехали в Украину, так как "они много раз были в Москве", и это является важным сигналом для общества. Он добавил, что "мы ждем их в любой день, когда они будут готовы".

"Но я думаю, что сейчас они все еще сосредоточены на Иране, на Ближнем Востоке, и в любом случае, для нас важно продолжать сотрудничество с американцами", – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что представители администрации президента США Дональда Трампа могут впервые посетить Украину. Эта поездка потенциально может состояться уже в апреле.

Ожидается, что делегацию возглавят спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Возможно, к команде присоединится сенатор-республиканец Линдси Грэм.

