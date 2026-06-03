'Европа способна сделать собственную антибаллистику': Зеленский назвал ключевое условие. Видео

У государств Европы есть все для того, чтобы построить действенную, мощную противовоздушную оборону. Однако для этого нужно политическое решение стран, и Украина делает все возможное, чтобы подтолкнуть наших партнеров на такие решения. В свою очередь наше государство рассчитывает на помощь партнеров в "антибаллистике".

Видео дня

Об этом в обращении к стране по итогам дня 3 июня рассказал президент Владимир Зеленский. Глава государства сослался на встречу Совета Украина-НАТО, которая состоялась сегодня в Киеве.

Европейская антибаллистика

"Сегодня в Украине был Марк Рютте и послы всех государств – членов НАТО. Состоялась встреча Совета Украина – НАТО. Все представители стран собрались именно в Украине после того, как россияне пытались выжать наших партнеров из страны, запугать посольства. Результат – очень символическая встреча в Киеве, и сигнал встречи основной – Украину надо поддержать, поддерживать больше. И именно в таких вопросах, как антибаллистика", – отметил украинский лидер.

По его словам, благодаря указанной встрече уже есть решение партнеров о новых взносах в программу военной поддержки Украины PURL, причем "они будут уже в июне". Это поможет, считает Владимир Зеленский.

"Максимально подталкиваем Европу в работе над собственной антибаллистикой – надо, чтобы в Европе были свои системы, свои ракеты, чтобы защититься. И способность сделать антибаллистическую систему в Европе есть, чтобы производство было – тоже есть все возможности. Надо, чтобы политические решения максимально быстро работали", – подчеркнул он.

Украинский президент поблагодарил государства, "которые с нами в этой задаче", – то есть, также настаивают на создании мощной системы ПВО в Европе. Это, по определению Владимира Зеенского,"Франция, Норвегия, Германия, Дания, Швеция, Италия и другие".

"Европа реально станет сильнее, когда будет этот результат. Не если, а когда. И это будет, но время имеет большое значение, и надо быть оперативнее. Мы обсудили с генсеком НАТО саммит НАТО в Анкаре – для Украины есть приглашение, мы будем представлены. И главное, чтобы этот саммит стал результативным для Украины, а антибаллистика – один из таких потенциальных результатов", – уточнил глава государства.

Удары по Днепру

И начал президент, конечно, с ситуации в Днепре. Дело в том, что 3 июня российские военные захватчики дважды атаковали с воздуха этот город. В результате удара по Днепровскому району возникло возгорание складских помещений сети АТБ. Известно о пострадавших.

Причем в Днепре в больницах в настоящее время остаются 22 человека, пострадавших в результате российского обстрела города 2 июня. Из них четверо пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Сейчас все необходимые силы привлечены в Днепре после российских ударов. Были "шахеды", была баллистика. По продовольственным складам, по почтовому терминалу. Важно всем поддержать Днепр и каждый наш город, каждую нашу громаду, которые подвергаются российским ударам", – сказал Владимир Зеленский.

Помощь партнеров

Сегодня, по словам украинского лидера, у него были разговоры с британским и норвежским премьерами Киром Стармером и Йонасом Гаром Стьоре, а также с представителями команды американского президента Дональда Трампа.

"Говорил с Киром сегодня, премьер-министром Великобритании. Мы готовимся к переговорам, готовимся к встречам, и это направление и об оружии для нашей обороны, и о нашей дипломатии, о нашей общей дипломатии с Европой, чтобы приблизить завершение войны. Европе нужен свой голос, своя позиция, свой вклад во все дипломатические усилия, которые могут быть для окончания войны. Формат Е3 – Британия, Франция и Германия – формат действенный. Плюс "нордики", – отметил Владимир Зеленский.

Премьера Норвегии украинский президент поблагодарил за поддержку. А вот относительно переговоров с США – к сожалению, пока все без изменений, у Трампа все погружены "в иранский вопрос".

"Конечно, Соединенные Штаты – ежедневно с ними общаемся, очень ожидаем, что от иранского вопроса они перейдут к вопросам европейским. Войну, которую Россия начала против Европы, Россия ведет фактически против всего демократического мира, и каждый должен внести свой вклад, чтобы остановить агрессию России и постоянные российские попытки дестабилизировать всех вокруг", – сказал Владимир Зеленский.

Украинские дальнобойные санкции

Отдельно президент отметил наших воинов, сегодня – тех, кто "применяет наши украинские дальнобойные санкции".

"Спасибо вам, воины, за меткость! СБУ, СБС, ССО, ГУР, СВР и другие составляющие, которые привлечены. Вы возвращаете российскую войну в "родную гавань" наиболее ощутимо, и там эта война и должна завершиться", – подчеркнул глава государства.

Очевидно, речь идет о поражениях, которые украинские защитники нанесли по ряду объектов в Ленинградской области страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе Вооруженных сил подтвердили поражение Петербургского нефтяного терминала и"военных целей на Кронштадтской базе" (корабли и объекты инфраструктуры в порту).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!