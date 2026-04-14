Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Мерцом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, прибыл в Берлин для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем. Глава государства также примет участие в украинско-немецких межправительственных консультациях.

Об этом сообщил пресс-секретарь Офиса президента Украины Сергей Никифоров. Также, как он добавил, глава государства должен посетить Норвегию, где проведет переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Цель визита

В то же время, по информации t-online правительственный квартал немецкой столицы оцепили по меньшей мере 50 экипажей полиции. Информация о цели государственного визита украинского президента пока отсутствует.

Однако, по данным издания, в понедельник. 13 апреля, на украинской ярмарке вооружений Зеленский объявлял, что на этой неделе намерен обсудить разработку совместной системы противовоздушной обороны с главами европейских государств и правительств.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров провел разговор с коллегой из Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Были согласованы приоритеты сотрудничества с этими странами накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", где будет обсуждаться усиление ПВО, дроны и артиллерия дальнобойного поражения.

Незадолго до этого Владимир Зеленский поздравил главу венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье, 12 апреля. Он подчеркнул, что"готов развивать сотрудничество".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава государства заявлял, что у российского диктатора Владимира Путина пока нет ресурсов для захвата Луганщины и Донетчины, а тем более полной оккупации Украины. Чтобы выйти на границы обеих областей, Кремлю нужно положить до 1 млн своих военных.

