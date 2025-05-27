'Украина имеет право': Мерц объяснил свое заявление об отмене ограничений для ВСУ на дальность ударов по России

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил свое недавнее заявление о снятии ограничений на использование западных вооружений для ударов вглубь России. По его словам, это решение не ново и было принято еще несколько месяцев назад.

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Мерц подчеркнул, что Украина защищается от агрессии и имеет полное право использовать все имеющиеся у нее вооружения для ударов, в том числе и по целям на территории агрессора. Объяснения канцлера приводит Bloomberg.

По словам Мерца, союзники Украины решили снять ограничения на переданное оружие западного производства для поражения украинскими воинами целей глубоко внутри России еще несколько месяцев назад.

"Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, которые имели ограничения по дальности стрельбы, отменили эти ограничения. Я описал то, что происходит уже несколько месяцев, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами собственных границ", – заявил журналистам чиновник, который 27 мая находится с официальным визитом в Финляндии

Издание напоминает, что Мерц с момента вступления в должность сигнализирует о том, что немецкое правительство отходит от осторожной политики времен канцлера Олафа Шольца. Предыдущее правительство Германии разрешало лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей в России: например, в российском пограничье, граничащем с Харьковщиной, Берлин разрешил поражать российские цели немецким оружием только после начала наступления войск РФ на севере этого украинского региона. А вот правительство во главе с Мерцем явно заняло более жесткую позицию по поддержке борьбы Украины за отражение российского вторжения.

Накануне, 26 мая, федеральный канцлер Германии во время панельной дискуссии в Берлине заявил, что для оружия, которое поставляют Украине Германия, Великобритания, Франция и США, "больше нет абсолютно никаких ограничений дальности".

"Это означает, что Украина может защищаться, атакуя военные позиции также и в России", – подчеркнул он.

На фоне этого заявления активизировалось обсуждение возможных намерений Германии начать передачу Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, о которых давно просил Киев и которые Шольц отказывался передавать из-за опасений "эскалации". Зато Мерц до избрания на должность канцлера неоднократно высказывался за такую передачу.

Впрочем, с момента вступления в должность он отказывается обнародовать свои планы, а в немецком правительстве заявили, что не будут комментировать конкретные системы вооружения, которые Берлин поставляет Украине.

В то же время вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль уже после заявления Мерца отметил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ и дальности поставленного из Германии оружия в Украину.

"Что касается дальности, то я хочу еще сказать, что нет никаких новых договоренностей, которые выходят за пределы того, что делало предыдущее правительство", – заявил политик в ответ на вопрос во время пресс-конференции в Берлине.

Напомним, ранее Мерц призвал готовиться к тому, что война будет длиться долго. Он констатировал, что российский диктатор Владимир Путин "воспринимает переговоры с Украиной как слабость". И, если Россия отвергнет предложение продолжить переговорный процесс в Ватикане, это станет сигналом, что "война продлится дольше", чем Запад сейчас может себе представить.

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