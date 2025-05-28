Германия инвестирует в украинское вооружение почти 5 млрд евро: на что пойдут деньги

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро. Средства пойдут, в частности, на производство дальнобойного оружия в Украине и поставки боеприпасов для ПВО.

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Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в среду, 28 мая, министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров в Берлине подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства.

Также были заключены контракты между Киевом и немецкой оружейной промышленностью.

В ходе встречи с Умеровым Писториус в очередной раз подчеркнул неизменность позиции Германии и пообещал "конкретную" поддержку Украине, подвергшейся нападению РФ, сообщили в немецком правительстве.

В свою очередь Умеров рассказал, что финансирование уже одобрено Бундестагом.

"Сегодня работаю в Германии в составе делегации президента Украины. Провел важную встречу с моим коллегой и другом, министром обороны Германии Борисом Писториусом. Есть конкретные результаты – решения, которые существенно усиливают нашу оборону", – цитирует его пресс-служба Минобороны Украины.

Куда направят 5 млрд евро от Германии

Средства от Германии будут распределены по следующим направлениям:

– финансирование производства дальнобойного оружия в Украине, первые системы ВСУ получат уже через несколько недель;

– поставки дополнительных пакетов боеприпасов к различным системам вооружения, в том числе для ПВО, предоставления наземных вооружений и стрелкового оружия;

– финансирование ремонтных мощностей в Украине, в частности, через создание совместного предприятия;

– финансирование значительной доли спутниковой связи Starlink и украинской системы военной командной связи;

– закупку медицинского оборудования для ВСУ, в том числе и украинского производства.

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