Зеленский заявил о важных договоренностях с Германией относительно ПВО. Видео

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил о новых договоренностях относительно систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции в Берлине в среду, 28 мая. Он напомнил, что Германия много сделала для укрепления украинской ПВО и в целом Сил обороны Украины.

"Тысячи жизней уже спасены благодаря этому. Вы все видите, что делает Путин каждую ночь", – сказал президент.

Зеленский добавил, что РФ устраивает массированные атаки ударных БПЛА, применяет "десятки крылатых ракет, баллистику, сотни дронов".

"Поэтому, чтобы просто защищать жизнь в наших городах, мы нуждаемся в постоянной поддержке средствами ПВО. Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия нас постоянно поддерживает и ракетами для ПВО. Я хотел бы за это поблагодарить", – сказал глава государства.

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