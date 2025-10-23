'Прекращение огня возможно': Зеленский прибыл на саммит в Брюсселе и сделал первые заявления. Видео

Утром в четверг, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия) на заседание Европейского совета. Он поблагодарил партнеров за работу над новым пакетом санкций против России, заверил, что Киев не будет отдавать агрессору украинские территории, и выразил уверенность в том, что прекращение огня возможно – для этого нужно большее давление на РФ.

Видео дня

Перед встречей глава государства провел короткий совместный брифинг с президентом Евросовета Антониу Коштой. Трансляцию вела пресс-служба на YouTube-канале ОП.

Основные тезисы, прозвучавшие от Зеленского на брифинге

Россия не демонстрирует желания заканчивать эту войну. Они атакуют нас снова, и вы это видите: детские сады, школы, обычные гражданские люди.

Прекращение огня возможно, но надо большее давление на РФ.

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по энергетике и санкциям – это именно то, чего мы ждали. Дай Бог, чтобы санкции США против РФ сработали.

Передача ракет Tomahawk Украине – это деликатное решение, возможно, мы будем иметь его в будущем, но это зависит от американской стороны. Это как с санкциями – казалось, это было нереально, но сейчас мы видим давление на Россию от США.

