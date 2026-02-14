'Поставки идут': Рютте назвал сумму, на которую США предоставят оружие Украине в этом году по программе PURL

В 2026 году Америка предоставит Украине оружия на 15 млрд долларов. Его оплатит Европа в рамках международной инициативы США и НАТО PURL.

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью PBS. Он отметил, что таким образом партнеры помогут Украине защищаться.

"Поставки идут на сумму около миллиарда евро в месяц, поэтому в этом году будет примерно 15 миллиардов долларов", – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что для Киева крайне необходимым остается как летальное, так и нелетальное оружие, в частности перехватчики для уничтожения российских ракет, однако их количество недостаточно.

Финансирование такой поддержки обеспечивают европейские и канадские союзники. В то же время Россия имеет значительные запасы ракет, поэтому европейские страны продолжают искать возможности для передачи дополнительных средств из своих арсеналов.

Также Марк Рютте отметил, что Украина параллельно развивает собственные возможности по производству ракет к ПВО.

"ПВО – самая сложная часть, но так называемая программа PURL...Это критически важно для Украины", – резюмировал генсек НАТО.

PURL что это за механизм

PURL – инициатива, формирующая перечень насущных потребностей Украины. Его совместно готовят Соединенные Штаты и украинское правительство для эффективного планирования и согласования военной, технической и финансовой поддержки.

Приоритеты в документе определяются с учетом срочности и их влияния на обороноспособность – от вооружения и боеприпасов до средств ПВО, систем связи, логистического обеспечения и восстановления инфраструктуры.

Государства-члены НАТО и партнеры смогут финансировать эти поставки через добровольные взносы, а координацию и логистику помощи Альянс будет осуществлять, опираясь на уже существующие механизмы.

Напомним, Франция и Норвегия заключили соглашение, согласно которому Украина получит системы ситуационной осведомленности и планирующие авиабомбы. Проекты согласованы с основными потребностями Киева и сформированы по результатам тесных консультаций с Министерством обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, Британия предоставит Украине дополнительную партию из 1000 легких многоцелевых ракет LMM, которые должны усилить противовоздушную оборону на фоне роста российских атак. Вооружение будут использовать прежде всего для защиты городов и энергетической инфраструктуры от дронов и ракет.

