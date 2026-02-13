Рубио внезапно отменил встречу по Украине с лидерами ЕС в Мюнхене – медиа

Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил встречу с лидерами Германии, Польши и Финляндии в Мюнхене 13 февраля. Стороны планировали обсудить вопрос Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников. Издание отмечает, что переговоры должны были состояться с участием представителей Еврокомиссии, однако их отменили из-за накладок в расписании американской стороны.

Реакция европейцев

По словам неназванного американского чиновника, Рубио не смог присоединиться к встрече из-за большого количества параллельных переговоров."Госсекретарь не будет участвовать во встрече в берлинском формате по Украине из-за большого количества встреч, которые у него происходят одновременно. Он обсуждает российско-украинскую тему на многих своих встречах здесь, в Мюнхене", – цитирует издание собеседника.

В то же время один из европейских чиновников назвал отмену встречи "сумасшедшей". Другой собеседник Financial Times заявил, что без участия госсекретаря США переговоры потеряли содержательное наполнение.

Дальнейшие переговоры

Позже Рубио провел отдельную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Мюнхене. По словам немецкого чиновника, центральной темой переговоров оставалась Украина, в частности состояние контактов с Россией и продолжение поддержки Киева, включая военную помощь.

Стороны также обсудили вопросы НАТО и роль Европы в Альянсе. Немецкий представитель отметил, что Рубио положительно оценил усилия Берлина по укреплению военного союза.

После завершения мероприятий в Мюнхене госсекретарь США планирует посетить Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В Госдепартаменте США заявили, что этот визит направлен на дальнейшее укрепление связей с Венгрией, которая, по оценке американской стороны, разделяет видение администрации Дональда Трампа относительно мира в Украине.

Что предшествовало

Ранее запланированный визит Зеленского подтверждала пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы имеем честь подтвердить, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Мюнхен и возглавит делегацию Украины", – отмечали там.

Сообщалось также, что в Мюнхене Зеленскому вручат премию Эвальда фон Кляйста, посвященную храбрости украинского народа.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио анонсировал возможную встречу с президентом Украины в Мюнхене: американский чиновник тоже прибыл туда для участия в конференции по безопасности.

"Есть шанс его (Зеленского. – Ред.) увидеть. Я думаю, что это есть в моем графике. Я не уверен на 100%, но считаю, что мы это сделаем", – отмечал Рубио перед отлетом в Мюнхен.

Сам Зеленский говорил, что на этой неделе, с 9 по 15 февраля, состоится ряд новых международных встреч как в Европе, так и в США. Они будут посвящены вопросам обороны и безопасности. Он также анонсировал новые переговоры по завершению войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский подтвердил готовность к выборам и напомнил условия их проведения. Ключевым из этих условий являются гарантии безопасности – в том числе и для людей, которые придут на избирательные участки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!