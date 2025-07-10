'Нужно быть быстрее с санкциями': Зеленский отреагировал на новую атаку на Украину и призвал к усилению давления на Россию

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку страны-террориста России. Глава государства в очередной раз призвал существенно усилить санкционное давление на Москву.

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Также президент заявил, что на такие российские удары нужно отвечать жестко. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского президента, ночью 10 июля путинские террористы нанесли массированный комбинированный удар, который длился почти 10 часов. Враг применил 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды".

"Главная цель атаки – Киев и область, также под ударами находились Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. К сожалению, известно о двух погибших в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", – заявил Зеленский.

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