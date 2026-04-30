Украинцев начнут массово выселять в страны ЕС: что ждет беженцев

Ирландия официально начала сворачивание программы государственного размещения для украинских беженцев. Уже летом начнется поэтапное выселение тысяч семей из гостиниц и временного жилья.

Видео дня

Об этом сообщает The Journal. Отмечается, что комитет Кабинета Министров по вопросам юстиции подписал решение о начале прекращения государственной поддержки для тех беженцев, которые прибыли в страну до марта 2024 года.

Что решило правительство Ирландии

Ирландское правительство утвердило шестимесячный план, который стартует в августе. Он предусматривает, что коммерческое жилье (гостиницы и арендованные помещения) постепенно вернут туристическому сектору и частному рынку аренды. Под действие решения подпадают украинцы, прибывшие в страну до марта 2024 года – это около 16 тыс. человек.

Им дадут минимум три месяца на поиск альтернативного жилья. Право на государственное размещение сохранят только те, кого признают "крайне уязвимыми":

женщины с детьми;

люди с инвалидностью;

пожилые люди.

Им могут предложить жилье в центрах размещения, но для этого потребуется подать официальную заявку и предоставить доказательства своей потребности в продолжении государственной поддержки. При условии проверки доходов они смогут получать еженедельную выплату в размере:

38,80 евро на взрослого;

29,80 евро на ребенка.

Ситуация на рынке недвижимости

Ирландский рынок аренды – один из самых дорогих в Европе, объясняют в Kyiv Post. Дублин по ценам уже опередил Париж: средняя аренда двухкомнатной квартиры стоит 2241 евро в месяц.

Причем квартиры здесь сдают буквально через часы после появления объявления, поскольку спрос кратно превышает предложение. В отличие от Вены или Хельсинки, где большой фонд социального жилья сдерживает цены, в Дублине этого буфера нет.

Поэтому правозащитники уже бьют тревогу. Ирландский совет по делам беженцев предупредил, что выселение рискует толкнуть тысячи людей прямо на улицу.

Другие изменения

Параллельно правительство планирует закрыть программу Accommodation Recognition Payment — выплаты для ирландцев, которые принимают украинцев у себя дома. Ею сейчас пользуются около 42 тыс. человек. Выплаты будут сокращать постепенно, а полностью прекратят в марте 2027 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Ирландии планирует предложить украинским беженцам финансовые выплаты за возвращение домой и постепенно прекратить действие контрактов на их размещение. Обсуждение изменений продолжаются на уровне высокопоставленных чиновников, а завершить реформу хотят в течение следующих 12 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!