Премьер Канады Трюдо поддержал идею Шольца по поводу звонков Путину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал идею федерального канцлера Германии Олафа Шольца о телефонном звонке диктатору РФ. По его словам, для того чтобы прекратить войну, потребуется взаимодействие с Владимиром Путиным.

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В то же время Трюдо добавил, что Канада и ее союзники по-прежнему тесно взаимодействуют с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава канадского правительства подчеркнул, что было бы неплохо иметь открытую линию связи с Путиным. Несмотря на то, что некоторые европейские политики не согласились с решением Шольца позвонить Путину, премьер Канады положительно оценил такой шаг канцлера.

"Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине, положить конец конфликтам по всему миру. Это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, с которыми мы во многих случаях не согласны", – сказал Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

При этом Трюдо подчеркнул, что доверие, которое он испытывает к Путину, сейчас находится на рекордно низком уровне. Он сказал, что Канада привержена победе Украины и хочет увидеть окончание конфликта как можно скорее.

"Возможно, есть окна, в которые это может произойти в ближайшие месяцы", – сказал Трюдо, не вдаваясь в подробности.

Напомним, 15 ноября состоялся первый за последние два года телефонный разговор между Шольцем и Путиным. Этот разговор российский диктатор использовал, чтобы попытаться повлиять на правительство Германии и другие западные страны в их поддержке Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на телефонный разговор федерального канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, контакт с главарем Кремля грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.

Ранее сообщалось, что Путин продолжает свою кампанию по влиянию на Запад. Он стремится заставить западных партнеров Украины давить на наше государство, снижая военную помощь и настаивая на переговорах между Киевом и Москвой.